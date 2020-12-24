الوباء يُجبر السودانيين على تغيير عاداتهم في “الزواج”

لم تعُد عادات الزواج في السودان، كما كانت في السابق، بعد أن فرض وباء “كورونا” تغييرات واسعة النطاق، خاصة فيما يتعلق بالبحث عن أفكار جديدة لتفادي الزحام.

وفي ظلّ إغلاق صالات الأفراح وتطبيق التباعد الاجتماعي، أصبح السودانيون مضطرون إلى إتمام مراسم الزواج سريعًا في غضون يوم واحد أو يومين، بعد كان هذا الحدث الاجتماعي يستغرق شهورًا من الاستعدادات.

وأوضح مراقبون أن قيود “كورونا” تسببت في إلغاء الكثير من العادات مثل “تجمع النساء أقارب العروس في المنزل لترديد الأغاني السودانية التراثية الخاصة بالأعراس، وتجهيز العطور المميزة الخاصة بالعرس”.

كما قررت الأسر السودانية إلغاء حفلات “حنة العروس” التي كانت تقام في منزلها مع الأقارب للغناء والاحتفاء، خاصة وسط الأوضاع الصحية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وبسبب “كورونا”؛ توقف السودانيون عن إقامة حفلات “الجرتق” التي يرتدي فيها العروسان ملابس تراثية ويحضرها الكثير من الناس.

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