هواوي تطلق شاشة ذكية لسائقي السيارات

أعلنت شركة هواوي عن شاشة ذكية للسيارات أطلق عليها اسم Huawei Smart Selection Car تقدم عدة ميزات مهمة لسائقي السيارات مثل معرفة حالات الازدحام على الطرقات عن طريق خرائط أنظمة تحديد المواقع.

وتأتي الشاسة بمقياس 8.9 بوصة، دقتها (1920/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 700 شمعة/م ، تستطيع رفع أو حفض معدل السطوع أوتوماتيكياً ويمكن لها أن تستجيب للأوامر الصوتية عوضاً عن اللمس.

ويمكن ربطعها مع الأجهزة الذكية عبر البلوتوث ويستطيع المستخم إجراء المكالمات الصوتية والفيديو لاحتوائها على كاميرا صغيرة على حافتها، وسيتمكن السائق من رؤية السيارة من الخلف لربطعها مع كاميرا خلفية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا