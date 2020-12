فيسبوك يُزيل علامة التوثيق من الصفحة الرسمية لـشركة «آبل»

موقع Facebook أزال علامة التوثيق الزرقاء من الصفحة الخاصة بشركة Apple، بعد أن أعلنت الأخيرة عن ميزة للخصوصية تسمح للمستخدمين بمنع المعلنين من تتبعهم عبر التطبيقات المختلفة.

وليس من الواضح بالضبط متى قرر”فيسبوك” حذف علامة توثيق “أبل” من موقعه، إلا أن هذه العلامة الزرقاء لا تزال موجودة على حساب “أبل” على موقع “إنستغرام” المملوك من “فيسبوك”.

وموقع “فيسبوك” يمنح العلامات التجارية والمؤسسات الكبرى علامة زرقاء على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها لترمز إلى أصالتها، وقد منح شركات منافسة لـ”أبل” مثل Microsoft و Hewlett Packard و Samsung هذه العلامة.

واندلع الخلاف بين الشركتين الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت “أبل” عن تغييرات على iOS 14.4، والتي ستنطلق العام المقبل وتسمح للمستخدمين بمنع المعلنين من تتبعهم عبر التطبيقات المختلفة.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

