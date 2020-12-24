صدارة قائمة اليوتيوبر الأعلى أجراً من نصيب طفل عمره 9 سنوات

حظي رايان كاجي وهو طفل يبلغ من العمر 9 سنوات على صدارة قائمة اليوتيوبر الأعلى أجراً بواقع 29 مليون دولار لتكون هذه المرة الثالثة التي يتصدر فيها الطفل الأمريكي.

وينشهر الطفل الذي بدأ مسيرته مع يوتيوب منذ 5 أعوام بمحتوى معروف يسمى بـunboxing وهو عبارة عن فتح ألعاب جديدة وتقييمها وتقديم أنشطة للأطفال وتحظي فيديوهات الطفل على القناه أكثر من 12.2 مليار مشاهدة.

وصرح والداه شيون ولونا كاجي لموقع “بزنس إنسايدر” عن أسباب نجاح ابنه التي تعود لقدرته على تكوين علاقة جديدة مع متابعينه، وتم ترخيص اسم Ryan’s World لأكثر من 5000 منتج، بالإضافة الى أن رايان يمتلك مسلسل بعنوان Ryan’s Mystery Playdate على قناة Nickelodeon التلفزيونية للأطفال.

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