شركة صينية تطلق سيارة يمكن أن تنافس سيارات Camry من تويوتا

أزالت شركة Geely الصينية الستار عن سيارة جديدة من أسرة Binrui يمكن لها أن تنافس سيارات Camry الشهيرة من تويوتا بسبب حصولها على العديد من الميزات المتقدمة.

وطورت Geely بالتعاون مع فولفو سيارة Binrui F-Type التي تختلف عن سابقاتها من خيث المظهر الخارجي، وتتسع قمرة القيادة لـ5 ركاب وزودت بمنظومات إضاءة داخلية صممت لتمنح الركاب إحساساً مميزاُ أثناء التنقل.

وحصلت على العديد من الأنظمة المتطورة أهمها أنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وأحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وسيتم طرح السيارة بسعر منافس يبدأ من 14 ألف دولار تقريباً.

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