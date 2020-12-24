اغتنم العروض المميزة من شركة Tenorshare المعروفة بمناسبة نهاية العام – برامج مجانية وخصومات قوية!

شركة Tenorshare هي واحدة من أبرز الشركات المطورة لبرامج الكمبيوتر في الوقت الحالي، الشركة تقدّم عددًا كبيرًا من البرامج التي ستفيدك حقًا أيًا كانت نوعية استخدامك، من بين هذه البرامج نجد برنامج مثل HitPaw لتحرير الفيديو وبرامج أخرى عديدة موجهة لملّاك هواتف آيفون وأجهزة أبل! وفي هذا المقال نشارككم العروض المميزة من شركة Tenorshare المعروفة بمناسبة نهاية العام.

العروض المميزة من شركة Tenorshare بمناسبة نهاية العام

شاركت الشركة عروضًا ممتازة بمناسبة موسم الأعياد ونهاية العام، وهي العروض الموجودة في صفحة مخصصة على موقع الشركة الرسمي والتي يُمكنك زيارتها من هنا، وكما يُمكنك أن تلاحظ فعروض نهاية العام من الشركة تنقسم لأربع عروض رئيسية:

برنامج تحرير الفيديو HitPaw Toolkit Video Editor مجانًا

أول عرض هو شهر كامل مجانًا من برنامج تحرير الفيديو الاحترافي HitPaw Toolkit والذي يتميز بوجود أدوات ممتازة لتحرير الفيديو مثل القص والتدوير وكذلك إضافة Slow Motion والمزيد إلى جانب إمكانية إضافة موسيقى إلى الفيديو الخاص بك!

يُمنك الحصول على العرض من الصفحة التي أشرنا لها بالأعلى، وذلك من خلال مشاركة هاشتاجات الشركة #HitPaw #Giveaway والإشارة إلى أصدقائك عبر الشبكات الاجتماعية ومن ثم إدخال بريدك الإلكتورني.

خصم ضخم على شراء 6 برامج من الشركة

يمكنك أن تشتري ست برامج رئيسية من شركة Tenorshare في مقابل سعر برنامج واحد فقط! وهو 99 دولار أمريكي، وذلك على ويندوز أو ماك أيضًا، والبرامج المتضمنة كالتالي:

Tenorshare iCareFone for WhatsApp Transfer

Tenorshare UltData for iOS

Tenorshare 4uKey – iPhone Passcode Unlocker

Tenorshare 4uKey – Password Manager

Tenorshare ReiBoot

Tenorshare iCareFone

بالإضافة إلى كل ما سبق، يُمكنك أن تحصل على خصم 5 دولار أمريكي إضافي من خلال استخدام كوبون “tenorsharepromo2020” إلى جانب إمكانية الاشتراك في عرض Free Order المجاني للحصول على برنامج مجاني تمامًا وذلك من خلال اتباع الإرشادات الموجودة في صفحة العروض، وهي مشاركة الصفحة ومن ثم إدخال بريدك الإلكتروني!

أيضًا، عدد كبير جدًا من برامج الشركة عليه خصم يصل إلى 70% مع إمكانية استخدام الكوبون المذكور بالأعلى أيضًا.