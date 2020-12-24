بعد تأكيد موعد إطلاقه رسميًا إليك التسريب الكامل لمواصفات شاومي مي 11

أعلنت شاومي رسميًا عن موعد إطلاق هاتفها المنتظر شاومي مي 11 وهو الذي سيتم في يوم 28 ديسمبر المقبل، أي في خلال أيام قليلة، وبهذه المناسبة -وكالعادة- خرج علينا اليوم تسريبًا شاملًا بمواصفات الهاتف الرئيسية وذلك طبقًا لتقرير من مصدر مطلع، واليوم سنشارككم مواصفات الهاتف الكاملة.

مواصفات هاتف شاومي مي 11 وأبرز مميزاته

الهاتف يأتي تحت شعار تسويقي من الشركة وهو “Packed Lightly” أي “معبأ بخفة/بوزن خفيف” وحتى الآن هذا الشعار غير مفهوم! لكن وعلى أي حال، هذا الشعار يلمّح لخفة وزن الهاتف ونحافته خصوصًا أنه هاتف رائد من جميع النواحي.

الهاتف وطبقًا لما نعرف سيزن 196 جرام أي أخف من هاتف مي 11، هذا بينما سيقدّم شاشة بقياس 6.67 بوصة منحنية من نوع AMOLED وبدقة QHD+ وهي دقة ممتازة، لكن سامسونج تقدمها منذ هاتف جالكسي نوت 4! إلى جانب ذلك، الشاشة ستقدّم تردد 120 هيرتز، وقد حدثناكم من قبل عن أن التسريبات قد كشفت أن شاشة مي 11 أفضل من شاشة آيفون 12 برو!

هاتف شاومي مي 11 سيقدم شاشة بأداء أعلى من شاشة آيفون 12 برو!

إلى جانب ما سبق، الهاتف سيأتي مع معالج سنابدراجون 888 الرائد، ليكون أول هاتف في العالم مع هذا المعالج الجديد بعدما كانت سامسونج هي الأولى في استخدامه عادةً! سيقدّم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية، 13 ميجابيكسل للعدسة الثانوية (واسعة) و5 ميجابيكسل للعدسة الأخيرة، هذا إلى جانب بطارية بسعة 4,780 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع 50 واتّ.

أخيرًا وبخصوص الذواكر فالهاتف سيقدم خيارات متعددة للذواكر التخزينية والعشوائية تبدأ عند 8/128 جيجابايت وتصل إلى 12/265 جيجابايت، هذا في حين أن هذه الذواكر ستكون من الأنواع الرائدة بالطبع.