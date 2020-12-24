لماذا يلدغ الناموس أشخاصًا دون غيرهم؟.. دراسة تحلّ اللغز

من المعروف أن الناموس يلدغ أشخاصًا دون غيرهم، ويتساءل الجميع عن سبب ذلك، وهو ما حاولت دراسة حديثة إيجاد الإجابة عليه.

وقد تبيّن، من خلال الأبحاث، أن ثمة سببًا علميًا يدفع هذه الحشرات الطائرة إلى الاقتراب من بعض أنواع الجلد دون غيرها.

مضار الناموس:

تعيش في العالم نحو ثلاثة آلاف نوع من هذه الحشرات، ومن الممكن أن يسبّب بعضها الوفاة، كما يمكن لأنواع أخرى أن تؤدي إلى المعاناة بسبب بعض أشكال العدوى مثل الملاريا والحمى الصفراء.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الحمى تقتل سنويًا 30 ألف شخص، ولخفض هذا العدد؛ بحث خبراء من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية عن إجابة سؤال حول سبب لدغ الناموس لبعض الأشخاص دوت غيرهم.

وأظهرت نتائج البحث أن بعض العوامل تؤثر على ذلك، منها درجة حرارة الجسم، ألوان الملابس والتعرق، كما أن ذلك يرتبط بإشارات كيميائية تطلقها البكتيريا الموجودة على الجلد.

وأظهرت التحاليل أن هذه البكتيريا تقوم بأدوار عدة منها تحويل قطرات العرق إلى مركبات تصدر رائحة تجذب الناموس.

وخلصت الدراسة، التي نُشر تقريرها الختامي في دورية “ريفيو بلاس وان”، إلى أن عدم قدرة هذه الحشرات الطائرة على التقاط تلك الروائح، يحول دون انجذابها نحو الجلد ولدغه.

ويسعى الخبراء إلى إيجاد وسيلة تمنع وصول الإشارات الكيميائية إليها.

وإلى أن يحين ذلك، يجب القيام ببعض الخطوات السهلة التي من شأنها إبعاد الناموس.

– وضع بعض النباتات، مثل النعناع وإكليل الجبل واللافندر في غرفة النوم.

– وضع قطعة من الليمون والقليل من كيش القرنفل على مقربة من السرير.

– الاعتماد على الزيوت الأساسية، ومنها زيت اللافندر أو إكليل الجبل أو النعناع أو الغار.

– صنع فخّ للناموس، من خلال مزج القليل من الماء مع السكر والخميرة ووضع المزيج في قنينة، حيث يجذب تلك الحشرات ويجعلها تسقط في السائل.

– عدم ارتداء الملايس الداكنة أو السوداء.

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