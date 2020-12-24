بمبادرة إنسانية.. شاب مصري يُعيد 510 مشردين إلى ذويهم

أطلق الشاب المصري، محمود وحيد، مبادرة “معانا لإنقاذ إنسان”، الرامية لإيواء المشردين وإعادة دمجهم في المجتمع.

وقد استطاعت المبادرة إنقاذ بمئات الحالات، إلى أن فاز “وحيد” بجائزة “صناع الأمل”، التي تسلمها من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويقول الشاب المصري: “معانا لإنقاذ إنسان” ليست مجرد مسمى، بل فعل على أرض الواقع، تجسّد في تطوع آلاف الشباب على مستوى محافظات مصر، ونحو 120 عاملاً في سبع مقرات بالعاصمة المصرية القاهرة، ومحافظة الجيزة، حيث إنه وفور تلقي بلاغ بوجود مشرّد في الشارع؛ تنطلق خلية العمل في التحرك.

وكشف أن نحو 510 حالات من المشردين عادوا إلى ذويهم بعد فقدان الاتصال معهم لفترات طويلة.

وأضاف “وحيد”: يتمثل عمل الجمعية ضرورة دمج المشردين مع المجتمع مرة أخرى، لتقليل أعدادهم داخل المقرات، وبدء إيواء مشردين آخرين.

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