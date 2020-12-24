سنغافورة تقدّمه للعالم.. “جواز سفر كوفيد-19”

أطلقت الخطوط الجوية السنغافورية، شهادة رقمية تستخدم للتحقق من نتائج اختبار “كوفيد-19” للركاب وحالة التطعيم، كأول شركة طيران كبرى تقدم على تلك الخطوة.

وقالت “الخطوط السنغافورية”: التجارب الأولى على مستوى العالم انطلقت في نطاق “عملية التحقق الصحي”، من تطوير مجموعة ضغط طيران كبرى، هي الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

ويُستخدم التطبيق، المعروف باسم “ترافيل باس” على الرحلات الجوية التي تديرها الخطوط الجوية السنغافورية من جاكرتا أو كوالالمبور إلى سنغافورة.

وأضافت الشركة أن الركاب الذين يسافرون على المسارات المختارة، سيحتاجون إلى إجراء اختبارات “كوفيد-19” في عيادات مخصصة في جاكرتا وكوالالمبور، حيث يمكن إصدار شهادة صحية رقمية أو ورقية مع رمز الاستجابة السريعة يمكن أن تمد البرنامج إلى مدن أخرى إذا نجحت التجارب.

وتخطّط الشركة لدمج الشهادة في تطبيق سنغافورة للطيران الخاص بها، في غضون الأشهر القادمة.

وأوضحت شركة الطيران أن الوثائق تُفحص بعد ذلك من قبل كل من موظفي تسجيل الوصول بالمطار وسلطة الهجرة السنغافورية.

وأردفت أن اختبارات “كوفيد-19” والتطعيمات ستكون “جزءا لا يتجزأ” من السفر الجوي، مما يعني أن فكرة الشهادات تمثّل آلية رائعة للتحقق من صحة بيانات الاعتماد الصحية للراكب.

من ناحيتها، قالت مسؤولة أمن الطيران من هيئة الطيران المدني في سنغافورة مارغريت تان، إنها تتمنى لو أن الدول وشركات الطيران الأخرى، تبادر بخطوات مماثلة للتأكد من حصول الركاب على أوراق اعتماد صحية ضرورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية