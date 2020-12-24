في الصين.. ستدفع غرامة للمطعم لو لم تكمل وجبتك!

أصدرت الصين مشروع قانون جديدًا يهدف إلى مكافحة هدر الطعام، من خلال إعطاء المطاعم صلاحية تغريم الزبائن الذين لا ينهون وجباتهم.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: المحلات التجارية ستكون قادرة على المطالبة بمبالغ إضافية من الزبائن الذين يرتكبون “الإهدار الواضح في الطعام”.

يأتي ذلك في إطار عملية “الطبق الفارغ”، التي دشّنها الرئيس الصيني “شي جين بينغ” للحدّ من هدر الطعام، ودفع المواطنين إلى الاقتصاد في المعيشة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة أُجريت في عام 2018 كانت قد كشفت أن رواد المطاعم في الصين أهدروا ما بين 17 و18 مليون طن من الطعام في عام 2015، وهي كمية تكفي لإطعام ما بين 30 إلى 50 مليون شخص لعام كامل.

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