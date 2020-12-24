بادي: مركز الصداقة الليبي التركي للعلاج الطبيعي سيقدم خدماته لكل الليبيين

قال مدير عام مركز الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي بمصراتة عبد الرؤوف بادي، إن إنشاء المركز فرصة تاريخية لتطوير خدمات العلاج الطبيعي بالمدينة، وفي ليبيا عموماً.

وأضاف بادي، في مقابلة مع الرائد، إن إنشاء وتجهيز المركز جاء كدعم وهدية من الشعب التركي لنظيره الليبي، موضحاً بأن المركز يحتوي على 32 سريرا في 36 غرفة، وقسم الأشعة التشخيصية، الذي يضم الأشعة السينية، وجهاز الرنين المغناطيسي، ومختبرا طبيا.

وأشار بادي إلى أن أهم عقبة تواجه المركز نقص العناصر الطبية وخصوصاً التمريض، مؤكدا سعيهم المتواصل مع وزارة الصحة، ومعهد التمريض المتوسط بمركز مصراتة الطبي؛ لسد العجز في التمريض.

وبين بادي أن المركز يسعى لتوطين العلاج في الداخل، والاهتمام بإصابات الرياضيين، وجرحى العمليات العسكرية، وطريحي الفراش، وكبار السن، والأطفال الذين لديهم إعاقات.

يشار إلى أن وزارة الصحة تسلمت، الاثنين، مركز الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي بمدينة مصراتة من وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”.

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