مع أم ضد؟.. غطاء مرحاض بـ”جراب” للهاتف الجوال

تداول رواد مواقع التواصل صورًا لغطاء مرحاض مصنوع من الفرو، مصمم بـ “جراب” لوضع الهاتف الجوّال عند استخدام المرحاض.

ولقى التصميم الجديد للغطاء إعجاب البعض وسخرية الآخرين، الذين تساءلوا : “كيف يغفل مبتكر الغطاء تصميم “جيب” آخر لوضع كوب النسكافيه؟.

ووجد عدد من المعلّقين أن مثل هذه الأشياء تعتبر ترفيهية، ولا يمكن أن يفكر في شرائها أى شخص بعد شراء الأشياء الأساسية.

ووصفت مواقع التسوق، هذا الغطاء بأنه مبطن وفائق النعومة ويمكن استعماله خلال وقت الشتاء، ومزود بجيب لحفظ الهاتف، ومصمم بـ”سوستة”، لسهولة إزالته عند غسله فى الغسالة وتركيبه مرة أخرى.

وتمثّل الهدف من تصميم الغطاء في تسهيل دخول الحمام بالهاتف الجوّال دون الاضطرار إلى تركه بالخارج، كما يحميه من التعرض للماء.

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