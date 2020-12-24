طفل أوغندي في السابعة من العمر.. “كابتن طيار!”

فجّر الطفل الأوغندي، غراهام شيما، البالغ من العمر سبعة أعوام، حالة من الاستغراب واسعة النطاق، بعد الكشف عن معرفته بالطائرات ومهاراته الناشئة في الطيران.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، فقد ذاع صيت “شيما” في وسائل الإعلام الأوغندية، ولقّبه مرتادو وسائل التواصل الاجتماعي بلقب “كابتن”.

واستطاع الطفل “شيما” التحليق ثلاث مرات كمتدرب على متن طائرة من طراز “سيسنا 172″، معربًا عن طموحه في أن يطير يومًا ما إلى كوكب المريخ.

وقال الطفل الأوغندي: مثلي الأعلى هو أيلون ماسك، وأحبه لأنني أريد أن أتعلم منه ما يتعلق بالفضاء وأن أسافر معه إلى الفضاء.

وقد بدأت القصة، عندما كان الطفل في الثالثة من عمره حيث حلقت مروحية تابعة للشرطة على مستوى شديد الانخفاض، وكادت أن تطيح بسقف منزل جدته في ضواحي العاصمة الأوغندية كمبالا، فما كان منه إلا أن بدأ يمطر والدته بأسئلة لا نهاية لها عن الطائرات.

وسارعت الأم بالتواصل مع أكاديمية طيران محلية، ليبدأ “شيما” في تلقى الدروس في المنزل عن أجزاء الطائرة ومصطلحات الطيران، ثم بعد خمسة أشهر من الدراسة النظرية دفعت الأم مقابل حصول طفلها على دروس عملية في الطيران.

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