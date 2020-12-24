روسية ثمانينية تقود فريقًا لـ”هوكي الجليد”.. كيف فعلتها؟

قررت العجوز الروسية، فالنتينا فيودوروفا، البالغة من العمر 80 عامًا، أن تقود فريق “استانوشكا” لهوكي الجليد.

وأسست “فالنتينا” أول فريق هوكى للنساء الروسيات المتقاعدات، حيث اضطررن لتعلم التزحلق أولاً، وبعد عدة دورات تدريبية حصل الفريق على زى احترافى.

ويعتبر هوكى الجليد اللعبة الشعبية الشتوية الأولى في روسيا، في ظلّ الطقس المناسب لممارستها، وتاريخ اللعبة يشهد بتفوق اللاعبين الروس عالميًا.

واسترجعت “فالنتينا” ذكريات أول محاولة لها في ارتداء الزي الرياضي، حيث كان على جميع المدربين مساعدتها في ذلك، أما الآن فأصبحت تنجز المهمة في عشر دقائق فقط.

واستمرّ فريق “استانوشكا” بالتدريب أسبوعيًا، ويواصل لعب مباريات صغيرة، كما يستعد للبطولة الرسمية، فيما قالت “فالنتينا” إنها وأفراد فريقها لا يفكرون في المرض، فبمجرد أن تلوح الزلاجات أمام أعينهّن تختفي كل الأوجاع والآلام.

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