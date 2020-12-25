تطبيق تيليجرام يضيف ميزة مكالمات الصوت الجماعية في تحديث جديد!

قام تطبيق تيليجرام بإطلاق تحديث جديد يضيف ميزة مهمة للغاية وهي ميزة مكالمات الصوت الجماعية داخل مجموعات الدردشة.

المكالمات الصوتية الجماعية يمكن للمستخدم الدخول فيها أو الخروج منها كما يريد، كما بإمكانه المشاركة في الحديث أو الاكتفاء بالاستماع فقط.

أثناء تشغيل المحادثة الصوتية، يمكن استكمال ما تود عمله على التطبيق أو أي شيء آخر على الهاتف وسوف تستمر المكالمة في خلفية الجهاز.

التحديث متوفر للايفون والايباد وأجهزة الحاسوب بالإضافة إلى الأجهزة العاملة بنظام الأندرويد والتي سوف تحصل على أيقونة عائمة على الشاشة.

أيضاً سوف تظهر لك شاشة المحادثة الذين يقومون بالتحدث غي الوقت الفعلي، وأيضاً المشاركين في المحادثة ويستمعون للمكالمة فقط.

هناك تحسينات أخرى في التحديث الجديد في تيليجرام مثل تحميل الملصقات بصورة أسرع، وإمكانية تخزين الملفات التي يتم تحميلها من التطبيق على كارت ذاكرة خارجي SD Card (في نظام الأندرويد)، وتمكين سيري من قراءة الرسائل (الايفون، الايباد)، والقدرة على تعديل الصور حتى بعد إرسالها (على الأندرويد)، وإضافة المزيد من الملصقات المتحركة Animated Emoji.