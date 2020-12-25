الإعلان رسميًا عن Oppo Reno5 Pro+ مع معالج سنابدراجون 865 وكاميرا 50MP

اليوم أعلنت أوبو رسميًا عن الهاتف “الرائد” ضمن سلسلة رينو 5 الأحدث، ونحن هنا نتحدّث عن هاتف Oppo Reno5 Pro+ والذي تم الكشف عنه بعد شهر تقريبًا من الكشف عن هاتفين رينو 5 ورينو 5 برو وهم الأضعف من الهاتف الأخير، وضمن هذا المقال نشارككم المعلومات الكاملة عن هاتف أوبو رينو 5 برو بلس الأحدث والأقوى ضمن هذه السلسلة.

مميزات ومواصفات هاتف Oppo Reno5 Pro+

الهاتف الجديد قادم مع شاشة بقياس 6.55 بوصة من نوع أموليد، وهي التي تأتي بدقة 1080*2400 هذا إلى جانب دعم هذه الشاشة لتردد 90 هيرتز، معدل تحديث اللمس أيضًا في هذا الهاتف يصل إلى 180 هيرتز وهو رقم ممتاز، بالإضافة إلى ذلك فسطوع الشاشة يصل إلى 1100 نيت وهو أيضًا رقم مميز.

الهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 865 الرائد، وهو معالج يبلغ من العمر عامين تقريبًا، وهو ما يجعلنا نتسائل عن تصنيف هذا الهاتف سواء كان هاتفًا رائدًا أو متوسطًا! على كل حال، الهاتف أيضًا يأتي مع ذواكر 12 / 265 جيجابايت مع نوع ذاكرة تخزينية UFS 3.1 الرائد.

يقدّم هاتف Oppo Reno5 Pro+ كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل من سوني IMX766 هذا إلى جانب كاميرا تيليفوتو للتقريب بدقة 13 ميجابيكسل، هذا إلى جانب كاميرا واسعة جدًا بدقة 16 ميجابيكسل وأخيرًا كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيسكل! الكاميرا الأمامية هنا بدقة 32 ميجابيكسل.

يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 4,500 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 65 واتّ وهو رقم أكثر من رائع! الهاتف يأتي مع أندرويد 11 وواجهة ColorOS إلى جانب دعم تقنية Dolby Atmos لتحسين الصوتيات ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

في الوقت الحالي الهاتف متوفر فقط في الصين، وهذا بسعر يكافئ 610 و690 دولار أمريكي للإصدارين المختلفين من حيث الذواكر الداخلية، وكما نلاحظ من خليط المواصفات فهذا الهاتف يمكن تصنيفه بأنه هاتف رائد بكل سهولة، لكن يُعاب فقط المعالج القديم.