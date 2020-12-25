لبنان تسجل أول حالة من السلالة الجديدة لكورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، عن تسجيل بلاده أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، عبر إحدى الرحلات القادمة من بريطانيا، قبل أيام.

وأضاف الوزير، في تغريدة عبر تويتر، “تم تسجيل الإصابة على متن رحلة وصلت من لندن، في 21 من شهر ديسمبر الحالي.

واعتمدت الحكومة في لبنان، إجراء الفحص لجميع الوافدين من المملكة المتحدة مرتين، الأولى فور وصولهم إلى لبنان، والثانية بعد 72 ساعة.

ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية؛ مع ارتفاع عدد الإصابات في الطواقم الطبية، وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد؛ مع امتلاء أسرة العناية الفائقة.

يشار الى أن وزير الصحة البريطاني، مات هنكوك، أعلن في 14 من الشهر الحالي، عن اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس في لندن، ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة.

المصدر: وكالات

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