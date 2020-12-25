سوء الأحوال الجوية يمنع بريطانيا من إنقاذ الحيتان العالقة

شهد الشاطئ الواقع بين تونستول وويذرنسي حادثة مؤسفة للغاية، إذ نفق 10 من حيتان العنبر قبالة ساحل شرق يوركشاير بعدما فشلت فرق الإنقاذ في إنقاذ حياتها.

وقالت السلطات البريطانية إنّها استدعت فريقا من خفر السواحل وفريقا من مجموعة إنقاذ الحياة البرية، بالإضافة لعدد من الغواصين لمساعدة الحيتان العالقة دون أن تتمكن من إنقاذها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال أحد المسؤولين في خفر السواحل إنّ إنقاذ الحيتان كان مستحيلاً لحجمها الكبير إذ يصل طول الواحد منها لأكثر من 20 مترا في حين يتجاوز وزنها 80 طناً.

وبرر المسؤولون في مجموعة إنقاذ الحياة البرية ضياع ونفوق حيتان العنبر بسبب صعوبة بيئة بحر الشمال، حيث تحتوي مياهه الضحلة على كمية قليلة من الحبّار الذي تتغذى عليه.

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