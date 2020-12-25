مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

أشارت الجمعية النمساوية لأيض العظام والمعادن إلى أنّ خطر الإصابة بهشاشة العظام يرتفع لدى مرضى السكري بشكل خاص.

وللتخفيف من هذه المخاطر دعت الجمعية النمساوية مرضى السكري للحصول على الفيتامين (د) لأنّه يُحفز عملية بناء خلايا عظمية جديدة، ويساعد على الاحتفاظ بالكالسيوم بشكل أفضل.

بالإضافة لممارسة الرياضات التي تعمل على تدعيم التوازن كالبيلاتس وذلك لكي يقووا أنفسهم من السقوط الذي قد تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة لهم.

وقالت الجمعية النمساوية إنّ منتجات الألبان، الأفوكادو، الأسماك البحرية، بالإضافة للتعرض لأشعة الشمس من أهم المصادر للحصول على الفيتامين (د) الضروري لهم، والذي يحد من إصابتهم بمرض هشاشة العظام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية