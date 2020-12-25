سامسونج تحذف منشورات السخرية من ابل بشأن إزالة الشاحن من الايفون!

بعد الإعلان عن هواتف ايفون 12 وقيام ابل يإزالة الشاحن من علبة الشراء، شنت سامسونج حملة دعاية ساخرة ضد ابل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها هذه الأيام بدأت في حذف المنشورات مرة أخرى.

خطوة إزالة الشاحن من علبة شراء هواتف ايفون 12 كانت خطوة مثيرة للجدل بحق، ورغم مزاعم ابل أنها لأسباب متعلقة بالحفاظ على البيئة إلا أن الجميع يعمل أن ذلك بهدف تقليل تكلفة الإنتاج الإجمالية وزيادة هامش الربح.

سامسونج استغلت هذه الخطوة من قبل ابل في شن حملة دعاية شملت تغريدات ومنشورات تم تداولها على نطاق واسع. هذه الحملة كانت ناجحة بإثارة الضجة ولفت الأنظار إلى ابل وما فعلته وربما أيضاً قد تكون أثرت على قرار بعض المستهلكين بعدم الشراء والتوجه إلى خيارات بديلة.

ربما كان فريق الدعاية في سامسونج لا يعرف ماذا يدور في الغرف المغلقة داخل سامسونج التي يبدو أنها سوف تقدم على خطوة مماثلة لما فعلته ابل.

حالياً قامت سامسونج بإزالة كافة منشورات السخرية من ابل من مواقع التواصل الاجتماعي تمهيداً لإطلاق هواتف جالكسي S21 قريباً بدون شاحن أيضاً، وتقليلاً من الموقف الحرج التي وضعت نفسها فيه.

إذا فعلت سامسونج مثل ابل، فهذا يعني أنه بجانب الهاتف سوف يوجد فقط كابل الشحن ونقل البيانات وسوف يتعين على المستخدم شراء رأس الشاحن – أو السماعات – بشكل منفرد إذا أراد ذلك.