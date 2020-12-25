كريم فهمي يؤكد إصابته بكورونا

أعلن الممثل المصري كريم فهمي من خلال حسابه الرسمي في موقع إنستغرام عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال كريم في منشور إن نتيجته إيجابية في إشارة لإصابته بالفيروس السريع الانتشار.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، ودعت الناس للالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

كما أطلقت موقعاً إلكترونياً لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالحصول على اللقاح، ومنحت الأولوية في عملية التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كمرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي.

يذكر أنّ كريم فهمي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ونحب تاني ليه، ويستعد للمشاركة في عدة أعمال ستعرض في الموسم الرمضاني القادم.

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