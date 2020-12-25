الخدمات المدفوعة جديد تلغرام في العام 2021

أعلن مالكو تطبيق تلغرام عن إطلاقهم لخدمات جديدة مدفوعة في العام 2021 في إطار سعيهم لتطوير مميزاته.

وقال بافيل دورف إن التطبيق سيبدأ بتحقيق مداخيل إضافية في العام القادم من خلال خدمات جديدة مدفوعة ومنصة للإعلانات، دون أن يلاحظ المستخدمون أي تغييرات عليه.

وسيقوم التطبيق بجمع الأموال من خلال إدخال خدمات مدفوعة لمستخدمين يستخدمون الميزات الجديدة مثل الشركات التي تستخدم التطبيق لأغراض مهنية.

وأكدّ بافيل دورف رغبة الشركة في إنشاء منصة خاصة للإعلانات، بالإضافة لفرض رسوم على الأشخاص الذين يديرون القنوات.

وطمأن بافيل مستخدمي التطبيق البالغ عددهم أكثر من 500 مليون ببقاء الخدمات المجانية على ما هي عليه دون فرض رسوم عليها.

يذكر أنّ التطبيق الشهير جمع خلال الفترة السابقة ملبغاً تجاوز 1.7 مليار دولار أمريكي من خلال حملة واسعة لجمع الأموال بالعملات المشفرة.

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