فيفو تطلق هاتفا جديدا متوسط التكلفة

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Vivo V20 2021.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 730G، ونظام تشغيل Android11، وواجهة Funtouch OS 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.44 بوصة ودقة عرض FHD+، وجودة عرض 2400*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 44 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 340 دولارا أمريكيا.

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