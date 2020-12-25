اكتشاف رسالة لبابا نويل كُتبت قبل 9 عقود

وجد علماء آثار فرنسيون أثناء قيامهم بعددٍ من عمليات التنقيب في مدينة ستراسبورغ الفرنسية رسالة كتبها طفل مهذب لبابا نويل في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال أحد علماء الآثار إنّهم وجدوا الرسالة مختومة أثناء عمليات التنقيب التي قاموا بها في مطاحن بستراسبورغ في مدينة إيلكيرش- جرافستان المجاورة، بالإضافة إلى مجموعة من الصور العائلية، وبطاقات شخصية، ودعوات إلى الغداء، بالإضافة إلى قوائم طعام.

وأكدّ الطفل من خلال الرسالة حبه لبابا نويل، وعمله بكل جد لإرضاء أمه وأبيه لكي يُحضر له سانتا كلوز في نهاية العام الهدية المنتظرة، وطلب الطفل من سانتا كلوز في نهاية رسالته دراجة هوائية، ولعبة كاروسيل.

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