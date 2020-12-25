منوعات

اكتشاف رسالة لبابا نويل كُتبت قبل 9 عقود

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجد علماء آثار فرنسيون أثناء قيامهم بعددٍ من عمليات التنقيب في مدينة ستراسبورغ الفرنسية رسالة كتبها طفل مهذب لبابا نويل في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال أحد علماء الآثار إنّهم وجدوا الرسالة مختومة أثناء عمليات التنقيب التي قاموا بها في مطاحن بستراسبورغ في مدينة إيلكيرش- جرافستان المجاورة، بالإضافة إلى مجموعة من الصور العائلية، وبطاقات شخصية، ودعوات إلى الغداء، بالإضافة إلى قوائم طعام.

وأكدّ الطفل من خلال الرسالة حبه لبابا نويل، وعمله بكل جد لإرضاء أمه وأبيه لكي يُحضر له سانتا كلوز في نهاية العام الهدية المنتظرة، وطلب الطفل من سانتا كلوز في نهاية رسالته دراجة هوائية، ولعبة كاروسيل.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك