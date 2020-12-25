ظهور سلالة جديدة لكورونا في نيجيريا

أعلن جون نكينجاسونج رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وقال إنّ هذه السلالة مختلفة عن السلالتين الجديدتين المكتشفتين في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وأكدّ قيام المركز الإفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية في نيجيريا بمزيد من الأبحاث للتأكد من هذه السلالة، وطالب بمنحهم مزيداً من الوقت لتحديد ماهيتها.

وسببت السلالتان الجديدتان المكتشفتان في العالم إرباكاً كبيراً، حيث تم فرض العديد من قيود السفر من وإلى هذه الدول.

يذكر أنّ نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة سجلت إصابات قليلة بفيروس كورونا مقارنةً بعدد الإصابات في العالم وعدد سكانها الكبير.

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