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ظهور سلالة جديدة لكورونا في نيجيريا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جون نكينجاسونج رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وقال إنّ هذه السلالة مختلفة عن السلالتين الجديدتين المكتشفتين في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وأكدّ قيام المركز الإفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية في نيجيريا بمزيد من الأبحاث للتأكد من هذه السلالة، وطالب بمنحهم مزيداً من الوقت لتحديد ماهيتها.

وسببت السلالتان الجديدتان المكتشفتان في العالم إرباكاً كبيراً، حيث تم فرض العديد من قيود السفر من وإلى هذه الدول.

يذكر أنّ نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة سجلت إصابات قليلة بفيروس كورونا مقارنةً بعدد الإصابات في العالم وعدد سكانها الكبير.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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