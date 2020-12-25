إصابة “يسرا” بفيروس كورونا

أكدّت مجموعة من وسائل الإعلام إصابة الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مصرية إنّ نتيجة الاختبار كانت إيجابية، وأنّها حاليا تخضع للعزل الصحي تحت إشراف مجموعة من الأطباء.

وأشارت المصادر إلى أنّ يسرا بصحة جيدة وبأنّها لا تحتاج لدخول المستشفى في الوقت الحالي.

وكانت النجمة القديرة قد شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي الذي اختتمت دورته الـ42 في 10 ديسمبر الجاري.

يذكر أنّ مسلسل خيانة عهد الذي أخرجه سامح عبد العزيز وعُرض في رمضان الماضي يعد آخر أعمال الفنانة المتألقة، ومن المتوقع مشاركة يسرا في الموسم الرمضاني القادم في عدد من المسلسلات والأعمال الفنية.

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