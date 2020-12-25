بيع أكثر من 13 مليون نسخة من لعبة سايبربنك رغم الأخطاء

باعت شركة سي.دي بروجكت البولندية لصناعة ألعاب الفيديو ما يزيد على 13 مليون نسخة من لعبتها سايبربنك 2077 وذلك حتى تاريخ 20 ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن حجم البيع هذا، مع الأخذ في الحسبان مطالب استرداد المبالغ المدفوعة من جانب لاعبين اشتكوا من أن اللعبة مليئة بالأخطاء، فيما لم تذكر الشركة توقعاتها للمبيعات، كما لم تفصح عن عدد طلبات استرداد الأموال التي تلقتها.

وخيبت أرقام المبيعات أصحاب الشركة التي وضعت سقف توقعات السوق ببيع 16 مليون و 400 ألف نسخة، حيث واجهت اللعبة صعوبات بعد إطلاقها في 10 ديسمبر بسبب عيوب فنية دفعت سوني كورب لسحبها من منصتها الإلكترونية لبيع الألعاب بلايستيشن ستور، كما طلبت ميكروسوفت المصنعة لجهاز ألعاب إكس بوكس برد المبالغ المدفوعة.

أشارت التوقعات إلى أن سايبربنك 2077 ستكون واحدة من أهم إصدارات الألعاب للعام الحالي.. لكن إطلاق اللعبة المحفوف بالمشكلات دفع سهم سي.دي بروجكت للتراجع 40 بالمئة عن المستوى القياسي الذي بلغه قبل إطلاق اللعبة.

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