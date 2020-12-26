ومن الحُبِّ ما قَتَل..مؤرخ روسي يمزق محبوبته الشابة

قضت محكمة روسية على المؤرخ الروسي أوليج سوكولوف –”64 عاماً- بالسجن “12” عاماً -أمس الجمعة- بعد إدانته بقتل حبيبته الطالبة وتمزيق أطرافها .

وذكرت وكالة رويترز التي نقلت النبأ أن الأستاذ الجامعي السابق بجامعة سان بطرسبيرغ ، اشتهر بإعادة تجسيد معارك نابليون بونابرت، وضبطته السلطات، في مياه نهر في نوفمبر 2019 ومعه حقيبة بداخلها ذراعا “أناستاسيا يشينكو” طالبة الدراسات العليا البالغة من العمر 24 عاما.

أقر “سوكولوف” بجريمته وقال للمحكمة إنه لم يرتكبها مع سابق إصرار وترصد ولكن المجني عليها هي التي دفعته إلى “حالة جنون تام” بعبارات مهينة لأطفاله الذين أنجبهم من علاقة أخرى.. وكان الادعاء قد طلب من المحكمة في سان بطرسبرغ الحكم عليه بالسجن 15 سنة.. وقال “سوكولوف” إنه يعيش في عذاب ويتجرع مرارة الألم بسبب الجريمة وطالب المحكمة بتخفيف العقوبة.

وقالت القاضية أثناء النطق بالحكم إن “سوكولوف” أطلق على “يشينكو” “4” رصاصات قبل أن يمزقها إرباً بسكين وينشرها بمنشار، ليأخذ الأشلاء في أكياس ليلقيها في نهر “مويكا” في سان بطرسبرغ وتخلص من هاتف القتيلة في النهر قرب منزله، لكن قُبض عليه أثناء التخلص من أجزاء الجثة.

وأضافت قاضية المحكمة أن الذراعين المقطوعتين لم تغوصا في الماء، فنزل الجاني في المياه شديدة البرودة لكنه لم يقو على الخروج بسبب البرد القارس وقُبض عليه حينها.

كما أدانته المحكمة بحيازة سلاح ووضعت ذلك في الاعتبار عندما اتخذت قرارها بسجنه 12 عاما ونصف العام.. وخلص تقرير رويترز عن الجاني “سوكولوف” بأنه خبير في تاريخ نابليون بونابرت وحاصل على وسام جوقة الشرف من فرنسا.

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