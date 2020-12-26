طبرق تكرم مبدعيها في الفن والثقافة

أحي مكتب الثقافة والفنون في مدينة طبرق حفلاً تكريمياً وفاءً لرواد المدينة في الفن والثقافة والإعلام، في مقدمتهم “أحمد بوقعيقيس” و “عبدالقادر امطول” و “محمد الهنيد” و “فتحية محجوب”.

تضمن الحفل -الذي التأم بالمركز الثقافي- كلمات تعريفية بالمكرمين ومشوارهم الإبداعي وتقديم دروع لما قدموه للثقافة والفن لمدينة طبرق على مدار سنوات طويلة من الخلق الفني والتألق .

حضر حفل تكريم الرواد لفيف من أهل الفن والأدب والإعلام و رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الذي ألقى كلمة حيا فيها المكرمين .

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