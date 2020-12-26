منوعات

طبرق تكرم مبدعيها في الفن والثقافة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحي مكتب الثقافة والفنون في مدينة طبرق حفلاً تكريمياً وفاءً لرواد المدينة في الفن والثقافة والإعلام، في مقدمتهم “أحمد بوقعيقيس” و “عبدالقادر امطول” و “محمد الهنيد” و “فتحية محجوب”.

تضمن الحفل -الذي التأم بالمركز الثقافي-  كلمات تعريفية بالمكرمين ومشوارهم الإبداعي وتقديم دروع لما قدموه للثقافة والفن  لمدينة طبرق على مدار سنوات طويلة من الخلق الفني والتألق .

حضر حفل تكريم الرواد لفيف من أهل الفن والأدب والإعلام و رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الذي ألقى كلمة حيا فيها المكرمين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك