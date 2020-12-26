إنه فصل الشتاء أخيرًا! يقوم العديد من الأشخاص بتناول الذرة بأشكالها المختلفة في فصل الشتاء والعديد من الأوقات، فما هي فوائد الذرة المسلوقة؟

1. زاهدة الثمن

إن زراعة الذرة لا تعد بالأمر الصعب لذلك فإنها تعد متوفرة في العديد من بلدان العالم، تعد الذرة مصدر غذائي زاهد الثمن للعديد من الأشخاص في الدول الفقيرة إذ تحتوي على الكربوهيدرات، البروتينات، والسعرات الحرارية.

2. مضادات الأكسدة

تحتوي الذرة على العديد من العناصر المضادة للأكسدة والتي تدعى الكاروتينويدات، تعمل المواد المضادة للأكسدة في محاربة الأمراض المختلفة وعوامل الأكسدة التي تسبب الضرر والأمراض لجسم الإنسان.

3. الألياف

إن الذرة تحتوي على الألياف الغذائية بكميات بسيطة عند مقارنتها بغيرها من الحبوب، إذ يحتوي نصف كوب من الذرة المسلوقة على 2.1 غرام من الألياف.

حيث إن الألياف الغذائية تعد مفيدة جدًا إذ تساعد الألياف على عملية الهضم وتقلل من الإمساك، كما تساعد الألياف في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، الأمراض المعدية، وأمراض الجهاز التنفسي.

4. خالية من الغلوتين

بالرغم من أن الذرة تعد من الحبوب إلا أنها خالية من الغلوتين وتناسب الأشخاص ممن يعانون من حساسية الغلوتين.

5. البروتين

تعد الذرة غنية بالبروتينات بشكل يفوق الخضروات الأخرى، لذلك فإن الذرة تعد أحد أنواع الطعام المفيدة للأشخاص النباتيين.

حقائق مغلوطة عن الذرة

في ما يأتي بعض الحقائق المغلوطة والغير صحيحة عن الذرة المسلوقة:

1. الذرة معدلة وراثيًا

إن نسبة قليلة فقط من الذرة الطازجة يتم تعديلها وراثيًا، غالبًا ما يتم استخدام الذرة المعدلة وراثيًا في تحضير الشراب المحلى المركز، رقائق الذرة، أو رقائق الإفطار.

2. الذرة تزيد الوزن

إن إضافة الزبدة والصلصات العالية بالسعرات الحرارية إلى الذرة تؤدي إلى جعل الذرة وجبة ذات سعرات حرارية عالية وتسبب زيادة الوزن، يحتوي كوز من الذرة المسلوقة على 100 سعرة حرارة فقط والتي لا تعمل على زيادة الوزن على الإطلاق بل تمنح الإنسان الشعور بالشبع لفترة طويلة.

3. الذرة المسلوقة غنية بالسكريات

لا يعد هذا الاعتقاد صحيح على الإطلاق بل إن كوز الذرة يحتوي على 6 غرامات من السكر فقط أي أقل من نصف كمية السكر الموجودة في حبة واحدة من الموز، كما يحتوي الشمندر على كمية من السكر تفوق تلك الموجودة في الذرة.

4. عملية الطهي والسلق تفقد الذرة عناصرها الغذائية

إن الذرة تفقد القليل من كمية فيتامين سي (Vitamin C) الموجودة بداخلها أثناء عملية السلق ولكن إن كمية المواد المضادة للأكسدة تتضاعف على عكس ذلك.

كيفية سلق الذرة

يجب إزالة القشرة الخارجية للذرة في بادئ الأمر ومن ثم يمكن قطع طرفي كوز الذرة ولكن يعد هذا الأمر اختياري.

يمكن سلق الذرة من خلال وضع الذرة في ماء مغلي غير مملح لمدة 3-6 دقائق، ويمكن تناولها بعد ذلك بشكل مباشر أو فصل حبوب الذرة عن الكوز بواسطة سكينة حادة.

مخاطر الذرة

إن الذرة تعد أحد الخضروات النشوية مثل البطاطا والبازيلاء مما يعني أن الكربوهيدرات الموجودة داخل الذرة تقوم برفع مستوى السكر في الدم.

تعد الذرة أحد أنواع الخضروات الصحية في حال عدم الإفراط في تناولها، كما لا يجب على مريض السكري تجنب تناول الذرة على الإطلاق ولكن ينصح بتناولها باعتدال.

المصدر: ويب طب

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