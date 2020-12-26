مزرعة مايكل جاكسون تباع مقابل 22 مليون دولار

أفادت وسائل إعلام أمريكية عن بيع مزرعة نيفرلاند الشهيرة والمملوكة للراحل مايكل جاكسون ولكنها بيعت مقابل ثمن قليل مقارنة بما تم عرضها سابقاً حيث حصلت على 22 مليون دولار بدلاً من 100 مليون دولار.

واشترى المزرعة الملياردير رون بيركل وكان على معرفة شخصية مع الفنان الراحل بعد أن دخلت سوق العقارات عام 2015 بقيمة 100 مليون دولار ولكن في كل سنة كانت قيمتها تنقص حيت أن سعرها وصل في عام 2019 الى 31 مليون دولار.

وتجدر الإشارة الى أن الفنان الراحل عاش فيها لما يقرب من 20 عاماً، وسميت بهذا الاسم تيمنا باسم جزيرة بيتر بان الخيالية (للأطفال)، وتوفي جاكسون في 25 يونيو 2009 عن عمر يناهز الـ50.

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