تحديث iOS 14.4 – ميزة منع التتبع قادمة إلينا بعد طول انتظار!

تحديث iOS 14.4 و iPadOS 14.4 هو تحديث تجريبي حالياً قيد الاختبار من ابل لأجهزة الايفون والايباد، ويحمل بين طياته ميزة مهمة طال انتظارها وهي ميزة عدم التتبع Anti Tracking.

المطورون ومشتركو برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program الذين قاموا بتحميل تحديث iOS 14.4 و iPadOS 14.4 التجريبي لاحظوا ظهور رسالة منبثقة تنبههم أن تطبيقاً ما لديهم يقوم بتتبعهم وجمع البيانات عنهم.

الرسالة تظهر بشكل عشوائي على الشاشة وبها أيضاً إضافة أن عملية جمع البيانات تستخدم من أجل تحسين تجربة عرض الإعلانات لديك.

الرسالة المنبثقة سوف تتيح لك حرية الاختيار إما بعدم السماح للتطبيق بتتبعك وجمع بياناتك Ask App not to Track وحينها سوف تصبح كافة بياناتك مجهولة ومحفوظة بعيداً عن أعين التطبيق.

الخيار الآخر هو السماح بالتتبع بالضغط على سماح Allow وعندها سوف يجمع التطبيق بياناتك ويرسلها إلى الشركات الإعلانية التي ستحللها لاحقاً لتعرض لك الإعلانات المناسبة.

البيانات التي يتم جمعها تكون مثل اسمك وعنوانك الجغرافي وعنوان جهازك IP ونظام التشغيل وربما أيضاً سجل التصفح والبحث.

الخلاف بين ابل و فيسبوك حول ميزة عدم التتبع!

موعد إطلاق ميزة عدم التتبع كان يجب أن تكون بالتزامن مع إطلاق تحديث iOS 14 و iPadOS 14 قبل أشهر ليفاجىء الجميع بعدم وجود هذا الخيار، وقد قيل آنذاك في التقارير الصحفية أن ابل قد فضلت تأجيل ذلك لوقت آخر تفادياً للصدام مع فيسبوك وغيرها من الشركات وقت ذورة فيروس كورونا.

تعتمد الشركات الإعلانية الكبرى مثل فيسبوك وجوجل على جمع بيانات المستخدمين وتحليلها ثم عرض الإعلانات التي تتوافق مع اهتماماتهم ورغباتهم، وخاصية مثل هذه سوف تؤثر سلباً على الشركات الإعلانية، ورغم الحملة الصحفية التي تقودها فيسبوك ضد ابل، تبدو الأخيرة عازمة في تنفيذ خططها بلا رجعة.

تحديث iOS 14.4 و iPadOS 14.4 من المتوقع أن يصدر خلال فنرة قريبة، وستكون ميزة عدم التتبع من أبرز ملامحه ومميزاته الجديدة.