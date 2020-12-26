تسريب مواصفات سماعة Galaxy Buds Pro الجديدة مع صور حقيقية لها

تستعد سامسونج حاليًا للكشف عن سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية الاحترافية وذلك بالتزامن مع الكشف عن سلسلة جالكسي S21 في 14 يناير المقبل، هذه السماعة ستأتي لخلافة سماعة Galaxy Buds Live التي كانت على شكل حبة الفول! واليوم نشارككم تسريبًا ضخمًا حول السماعة الجديدة وهو الذي يشمل المواصفات، الصور والسعر أيضًا.

صور مواصفات سماعة Galaxy Buds Pro

تصميم السماعة الجديدة وكما ترى بالصورة بالأعلى سيكون دمجًا بين تصميم سماعة جالكسي بدز لايف وجالكسي بدز العادية ويبدو أن سامسونج ستتخلى عن تصميم حبة الفول ذلك، السماعة الجديدة أيضًا ستقدّم تصميم لامع مع تقديم تقنية مقاومة الضجيج ANC، السماعة ستضم أيضًا تصميم ثنائي من حيث الدرايفرات الداخلية كذلك فمن المتوقع أن تقدّم السماعة 3 ميكروفونات لمقاومة الضجيج بشكل مثالي.

السماعة ستدعم مساعد سامسونج الشخصي Bixby كما أنها ستقدّم معيار IPX7 لمقاومة المياه، وفيما يلي نشارككم صورة متحركة توضح التصميم بدقة:

تأتي السماعة مع بطارية 61mAh لكل أذن وبطارية 472mAh لعلبة الشحن نفسها، والسماعة طبقًا للتسريبات ستدعم العمل حتى ثمان ساعات متواصلة، أضف إلى ذلك أن العلبة ستدعم شحن السماعة حتى 28 ساعة متواصلة!

نشارككم أيضًا تسريب سابق على تويتر كشف عن الصور التسويقية للساعة:

pic.twitter.com/m8lDoDqhCZ — WalkingCat (@_h0x0d_) ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠

بالإضافة إلى كل ما سبق، أحد المستخدمين على منصة ريديت للتواصل الاجتماعي شارك صورة لصفحة الإعدادات الخاصة بسماعة جالكسي Galaxy Buds Pro ضمن التطبيق الخاص بها! وهي كالتالي:

كما نرى، السماعة ستقدم مستويات مختلفة من عزل الضوضاء ANC كما ستقدّم أربع مستويات مختلفة من الـAmbient Sound، أضف إلى ذلك أنها “ستستعير” تقنية 3D Spatial Audio من أبل وهي التي ستعتمد على تتبع حركة الرأس.

ستأتي السماعة وطبقًا للتسريبات بسعر 199 دولار أمريكي، وهو سعر أعلى من سماعة جالكسي بدز لايف التي بيعت مقابل 169 دولار أمريكي، وكذلك هذا السعر أكبر من إصدارات سامسونج الأسبق.