طفل عمره 7 سنوات يبهر الجميع لمعرفته المبكرة بالطائرات

أثار طفل أوغندي يبلغ من العمر 7 سنوات إعجاب الجميع في موطنه بعد ما قدمه من معرفة مبكرة بالطائرات ومهاراته الناشئة في الطيران حيث أنه حلق 3 مرات كمتدرب على متن طائرة من طراز سيسنا 172.

وقال الطفل جراهام شيما في مقابلة رسمية على التلفزيون أنه يريد أن يصبح طياراً ورائد فضاء وأن يذهب الى المريخ وأضاف أن مثله الأعلى مؤسس شركة سبيس إكي إيلون ماسك ويرغب بالتعلم منه كل ما يخص الفضاء.

وكشفت أمه شاميم موانايشا عن أساب رغبته في تعلم الطيران الى حادثة حصلت معه وهو في الـ3 من عمره حيث كان يجلس في حديقة منزل جدته عندما حلقت طائرة هليكوبتر خاصة بالشرطة على مستوى شديد الانخفاض من المنزل وحطمت سفقه وقالت أنه بعدها أصبح ينهال عليها بالأسئلة التي تتعلق بالطيران.

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