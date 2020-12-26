بطل “الاختيار”: “إيجابي كورونا.. ادعوا لي”

أعلن الفنان المصري، أمير كرارة، مساء أمس، عن إصابته بفيروس “كورونا”.

وقال “كرارة”، عبر حسابه على “فيس بوك”: “عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وادعولي بالشفاء”.

جدير بالذكر أن “كرارة” كان قد أعلن صباح أمس عن سلبية تحليل كورونا الخاص به، ونشر صورة من التحليل الخاص به.

وأشار إلى أن كل ما أثير من أنباء حول إصابته مجرد شائعات.

وشارك “كرارة” في الدراما الرمضانية 2020 من خلال مسلسل “الاختيار” الذي حصد نجاحًا فاق التوقعات، وسلّط الضوء على تضحيات وبطولات الجيش المصري.

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