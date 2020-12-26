أحصل على برنامج UltFone iOS Data Manager لنقل البيانات من والى الايفون مجانًا مع خصم ضخم على البرامج الأخرى

من المعروف أن الشركات التقنية الرائدة تقدّم عروض قوية في موسم العطلات ورأس السنة، وهي المناسبة التي نقبل عليها في الوقت الحالي، وشركة UltFone المعروفة بتطويرها للبرامج الخاصة بإدارة الآيفون والحصول على أفضل تجربة استخدام معه قد بدأت هي الأخرى بتقديم عروض ممتازة وهي التي تضم برنامج مجاني وهو UltFone iOS Data Manager، وخصومات في غاية الضخامة على أهم برامج الآيفون.

عروض UltFone بمناسبة رأس السنة: برنامج iOS Data Manager مجانًا

قامت الشركة بإنشاء ومشاركة صفحة مخصصة للعروض الجديدة، ومن خلالها يُمكنك اغتنام الخصومات والحصول على البرنامج المجاني، وهذه الصفحة تصل إليها بالضغط هنا، وبمجرد الدخول لصفحة العروض ستجد أن أمامك الخيار للحصول على برنامج iOS Data Manager مجانًا لمدة شهر كامل، وهو البرنامج الذي يستخدم لنقل البيانات من وإلى الآيفون، إنشاء نسخ احتياطية، إدارة الآيتونز وغيرها من المهام.

كما يُمكنك أن تلاحظ من صفحة العروض، الحصول على البرنامج يتم من خلال مشاركة الحملة على السوشال ميديا مع الهاشتاجات المناسبة #UltFone #Giveaway iOS Data Manager.

خصومات ضخمة Flash Sales على أهم برامج UltFone

العروض أيضًا تضم خصومات على 2 من أهم برامج شركة UltFone وهم برنامج WhatsApp Transfer لنقل محادثات واتساب من آيفون لأندرويد والعكس، إلى جانب برنامج iPhone Backup Unlocker لأخذ نسخ احتياطية وإدارة الآيتونز وبالطبع فكل برنامج من هذه البرامج يقدم خصائص ومميزات أخرى وهي واحدة من أبرز الخدمات والعروض.

خصم 60% على باقي البرامج الأخرى

العروض أيضًا تضم خصومات 60% على مجموعة من أهم برامج الشركة، ولا ننسى أن كل هذه العروض موجودة في الصفحة الرسمية التي شاركتها الشركة، أضف إلى ذلك كله، يُمكنك أن تحصل على خصم $5 على عمليات الشراء من خلال كوبون الخصم الموجود داخل الصفجة، وهو ultfone5usdoff!