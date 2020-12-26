فيس بوك تحذف صفحة طاه مشهور لتأيده نظرية المؤامرة حول كورونا

حذفت شركة فيس بوك صفحة طاه استرالي مشهور الخميس الماضي بعد أن تبنى نظرية المؤامرة حول فيروس كورونا و نشر معلومات مضللة عن كوفيد-19 يمكن تؤدي إلى أضرار بدنية وشيكة.

ونشر الطاهي الأسترالي الشهير، بيت إيفانز أن فيروس كورونا لا أساس له و انه مجرد خدعة وهراء على صفحته الخاصة التي يتابعها ملايين الناس و التي من الممكن أن تؤثر عليهم، بحسب رويترز.

من جهتها قالت فيس بوك “لا نسمح لأحد بنشر معلومات مضللة عن كوفيد-19 ، لدينا سياسات واضحة بشأن هذا النوع من المحتوي، وحذفنا صفحة الطاهي بيت إيفانز لانتهاكاته المتكررة لهذه السياسات”.

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