النجار تعاقدنا مع منظمة الصحة العالمية لشراء أكثر من مليوني جرعة من لقاح كورونا

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن ليبيا تعاقدت مع منظمة الصحة العالمية؛ لشراء مليوني و800 ألف جرعة من لقاح كورونا، بقيمة 42 مليون دينار .

وأضاف النجار – في تصريحات لوكالة الأناضول – الجمعة، أن ليبيا لم تستقر على شركة إنتاج لقاحات معينة حتى الآن، ورجحا التعاقد لاحقا مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية، لسهولة تخزين اللقاح الخاص بها.

وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا سليمان أبو سريويل ، إن تعاقد ليبيا مع الصحة العالمية لشراء اللقاح؛ لضمان أنه مرخص وحتى تتحمل المنظمة مسؤولية سلامة أي لقاح يأتي من خلالها.

يذكر ان عدد الحالات المسجلة في ليبيا جراء فيروس كورونا بلغ 97 ألف و653 حالة، بينها 27 ألف حالة إصابة، 68 الف حالة شفاء، و1415 حالة وفاة .

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