شركة هيونداي تستقبل سنة 2021 بـ«سيارة مميزة»

ظهرت سيارات Lafesta في السوق الصينية وبعض أسواق آسيا منذ عامين، وبعد أن لاحظت هيونداي الإقبال الكبير على هذه المركبات قررت تطويرها وطرح نسخة مميزة منها أكثر عصرية وتطورا.

وبالنظر للصور التي انتشرت لسيارة هيونداي المعدلة الجديدة التي ستطلق بشكل واسع مطلع العام القادم نلاحظ أنها حملت بعض التعديلات مقارنة بسيارات Lafesta الحالية، وخصوصا من ناحية تصميم شبك غطاء المبرد، وتصميم أقراص العجلات، كما زودت بجنح هوائي مميز على صندوقها الخلفي ليمنحها ثباتا أكبر على السرعات العالية.

وتأتي هذه المركبة بهيكل انسيابي بطول 4 أمتار و66 سم تقريبا، عرضه 179 سم، وارتفاعه 142 سم، أما قمرتها فزودت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة متطورة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.

وجهزت Lafesta بأنظمة تدفئة للمقاعد والزجاج والمرايا الجانبية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات لتسهيل ركنها في الأماكن الضيقة.

وتعمل المركبة بمحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 140 حصانا، ومحركات بسعة 1.6 ليتر بعزم 190 و204 أحصنة، وستباع نسخها بأسعار تبدأ من 20500 دولار تقريبا.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

