شركة Realme تكشف عن ساعتها الذكية المنافسة لساعات آبل وسامسونغ

كشفت شركة Realme عن مواصفات ساعتها الذكية التي من الممكن أن تنافس الساعات الذكية الأخرة من سامسونغ وآبل وهواوي من خيث الخدمات التي تقدمها للمستخدمين.

وحصلت Watch S Pro على هيكل مصنوع من الفولاذ المتين يمكن أن يتناسب مع أكثر نوع من الأحزمة حسب ذوق المستخدم وعلى شاشة بمقياس 1.39 بوصة مستوى سطوعها بتغير أوتوماتيكياً مع ظروف الإضاءة المحيطة.

وزودت مع 100 واجهة عرض للتطبيقات، ولمراقبة الحالة البدنية وفررت حساسات لقياس معدل ضربات قلب المستخدم، وحساسات وبرامج لقياس معدلات نشاطه اليومي، وحصلت على مستشعر SpO2 لقياس معدلات الأكسجة في دم المستخدم فضلاً عن بطاريتها التي تعمل لـ10 أيام متواصلة.

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