“هواوي نوفا 8 برو”.. تصميم جذاب وأسعار منافسة.. (صور)

أعلنت شركة هواوي” الصينية عن هاتفها الجديد “هواوي نوفا 8 برو”، الذي يأتي بتصميم جديد كليًا، ومختلف عن بقية الهواتف في وحدة الكاميرا الخلفية.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED مقاس 6,72 بوصة، بدقة FHD Plus بجودة عرض تصل إلى 2676 × 1236 بكسل، تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هيرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج “Kirin 985” من “هواوي”، و يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G مقترن بمعالج رسوميات “Mali-G77″، كما يأتي بذاكرة وصول عشوائي “رام” ثمانية جيجابايت، مع خيارين من ذاكرة التخزين الداخلية 128 و256 جيجابايت، فيما يعمل الهاتف بنظام تشغيل “أندرويد “10، مع واجهة “”EMUI 11.0.

وقد لفت تصميم الكاميرا الخلفية للهاتف، انتباه الجميع، حيث جاء في تصميم اسطواني الشكل، يضم أربع عدسات مع فلاش، وجاءت العدسة الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، العدسة الثانية ذات زاوية رؤية واسعة جدًا “120 درجة”، بدقة ثمانية ميجابكسل، العدسة الثالثة للتصوير عن قرب “ماكرو” بدقة 2 ميجابكسل، وأخيرًا عدسة 2 ميجابكسل أيضًا لدعم العمق، كما يدعم الهاتف التقريب الرقمي حتى عشرة أضعاف.

ويمكن للهاتف التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K، ويدعم ميزة التثبيت الرقمي EIS لإخراج مقاطع فيديو بشكل أفضل، أثناء الحركة، كما يدعم التصوير البطيء بدقة HD وبسرعة 960 إطارًا/ ثانية.

الكاميرا الأمامية مزدوجة، جاءت في ثقب أعلى يسار الشاشة، العدسة الأولى بدقة 32 ميجابكسل، ذات زاوية رؤية واسعة وهي العدسة الثانوية في الهاتف، أما الأساسية فجاءت بدقة 16 ميجابكسل.

بطارية الهاتف؛ ذات سعة أربعة آلاف ميلي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، وتقول الشركة إنه يمكن شحن 60% من البطارية في 15 دقيقة، وشحنه بالكامل يستغرق 35 دقيقة.

ومن المُقرر طرح الهاتف للبيع في الأسواق في الأيام الأولى من العام الجديد، بسعر 611 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت “3380 دينار ليبي”، بينما ستكون نسخة 256 جيجابايت بسعر 672 دولار “3716 دينار ليبي”.

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