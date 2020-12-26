رسمياً – شاومي تقلد ابل وتزيل الشاحن من علبة شراء هاتف مي 11 القادم!

على خطى ابل، أعلن لي جون الرئيس التنفيذي لشركة شاومي أن هاتف Xiaomi Mi 11 القادم للشركة لن يحتوي على شاحن في علبة الشراء.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت ابل عن هواتف ايفون 12 في شهر أكتوبر الماضي بدون شواحن لأول مرة. الأمر الذي بدا مثيراً للسخرية من قبل الشركات المنافسة لأبل للوهلة الأولى تغير وبدأت الآن شركات مثل شاومي – وقريباً سامسونج – في انتهاج نفس السياسة.

الرئيس التنفيذي لشركة شاومي قال إن ذلك القرار يأتي لاعتبارات الحفاظ على البيئة وهي نفس المبررات التي ساقتها ابل إبان الإعلان عن هواتف ايفون 12.

شركة شاومي في السنوات الأخيرة أنجزت شوطاً طويلاً في مجال الشواحن السريعة وربما كان كثير من المستهلكين يعقدون الآمال على أن يروا أحد تلك الشواحن المميزة مع هاتف الشركة الراقي مي 11 ، لذا فقد يصابوا بخيبة أمل جراء سماع تلك الأخبار.

عند شراء الهاتف سيتوجب على المستهلك استخدام أحد الشواحن القديمة المتوفرة لديه، أو شراء شاحن جديد مما يضع تكلفة إضافية لسعر الجهاز.

هاتف شاومي مي 11 سوف يأتي – وفقاً للتسريبات – بشاشة بقياس 6.67 بوصة منحنية من نوع AMOLED وبدقة QHD+ مع تردد 120 هيرتز.

أيضاً سيكون هناك معالج سنابدراجون 888 الرائد، ليكون أول هاتف في العالم مع هذا المعالج الجديد. الكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية، 13 ميجابيكسل للعدسة الثانوية (واسعة) و5 ميجابيكسل للعدسة الأخيرة، وبطارية بسعة 4,780 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع 50 واتّ ولكن بدون شاحن للأسف في العلبة!