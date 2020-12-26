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أول ظهور لـ”الكينغ” بعد وعكته الصحية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مجلة GQ الظهور الأول للفنان المصري محمد منير بعد الوعكة الصحية التي ألمت به في الفترة الماضية.

وظهر الكينغ في جلسة التصوير التي خصصها للمجلة بثياب فضفاضة، كما احتوت الصور على بعض اللمسات المبتكرة.

وحظيت الصور بإعجاب عشاق النجم المصري الذين أعجبوا بحالته الصحية وتمنوا له دوام الصحة والشفاء.

وكانت الأزمة الصحية التي مر بها الكينغ قد حظيت باهتمام كبير من عشاق الكينغ الذين قاموا بمتابعة أخباره أولا بأول.

يذكر أنّ محمد منير يستعد لإطلاق أغنية باب الجمال التي تعد أولى أغاني ألبومه الجديد، وأغنية باب الجمال من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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