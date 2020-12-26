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واتساب يسعى لمنافسة “زوم”.. بهذه الطريقة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير واتساب ويب وجعله منافساً حقيقياً لتطبيق زوم وسكاي بي وغيرها من تطبيقات مكالمات الفيديو الجماعية، قررت شركة واتساب الأمريكية إطلاق ميزة الاتصال الصوتي والفيديو على تطبيق واتساب ويب.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخدمة لمساعدة المستخدمين على عقد الاجتماعات والمؤتمرات بطريقة مشابهة للطريقة التي تتبعها تطبيقات المؤتمرات الأخرى التي ازداد نشاطها وأهميتها بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أجبر الناس على البقاء في منازلهم ومنعهم من السفر للقاء عائلاتهم وأصدقائهم.

وأكدّت الشركة طرحها الخدمة الجديدة بشكل تجريبي في عطلة الكريسماس الحالية تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي مطلع العام القادم.

يذكر أنّ عدد مستخدمي واتساب تجاوز 2 مليار مستخدم ليكون ثاني تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشاراً بعد فيس بوك، إلّا أنّ معظم استخداماته تقتصر على المكالمات الشخصية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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