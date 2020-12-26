العثور على بقايا جرو ذئب عاش قبل 57 ألف عام (فيديو)

اكتشف عدد من علماء الآثار أثناء تنقيبهم في حقول الذهب بكلوندايك الواقعة بالقرب من مدينة داوسون الكندية بقايا جرو ذئب عاش قبل حوالي 57 ألف عام محفوظة في التربة بطريقة مذهلة.

وأطلق علماء الآثار على الجرو اسم زيهور، وقالوا إنّه أنثى ذئب صغيرة مكتملة عاشت حوالي 6 أو7 أسابيع في فترة خصبة تحتوي على كمية كبيرة من المياه العذبة وعدد قليل من الأنهار الجليدية.

وقال علماء الآثار إنّ الجرو الصغير أكبر وأكمل جرو عثر عليه على الإطلاق، وسيساعد الباحثين على التعمق في الشكل الذي كانت عليه هذه المخلوقات في تلك الفترة.

يذكر أنّ تحليل الحمض النووي كشف انحدار الجرو من ذئاب قديمة من روسيا وسيبيريا وألاسكا، وأنّها كانت تتغذى على موارد مائية كسمك السلمون وغيرها لقربها من الماء.

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