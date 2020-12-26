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تكنو تطلق هاتفا مميزا بسعر رخيص

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة تكنو الصينية النقاب عن هاتفٍ جديد بمواصفات مميزة وسعر رخيص أطلقت عليه POVA.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج 80G المناسب للألعاب والذي يعد أحدث معالجات شركة ميديا تيك، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مميزة تحتوي على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي وكاميرا خلفية رباعية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

ولم تكشف الشركة الصينية عن مساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية لهاتفها الجديد، لكنّها أكدّت تزويده بتقنية Hyper Engine Game التي تساعد الهاتف على إدارة موارده لتحميل وتشغيل الألعاب بأفضل طريقة.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 6000 ميلي أمبير تشغل مقاطع الفيديو والموسيقى لمدة 8 أيام متواصلة، مستشعر للبصمات، خاصية التعرف على الوجوه، منفذ 3.5 للسماعات وغيرها.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد بسعر يصل لحوالي 160 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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