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احرصوا على تناول الأجبان لهذه الأسباب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة تكساس إيه إند إم أهمية تناول الأجبان في الوقاية من أمراض القلب وسرطان الكبد.

وقال الباحثون إنّ تناول أجبان الشيدر، والجبن المعتق والبارميزان، مفيد للصحة لاحتواء هذه الأجبان على مادة كيميائية تدعى سبيرميدين التي تعمل على منع خلايا الكبد التالفة من التكاثر.

وأكدّوا على أهمية هذه الأجبان في الوقاية من أمراض تليف الكبد الناجمة تراكم الأنسجة الندبية والتي تؤدي لسرطان الكبد.

واستند الباحثون في هذه الدراسة إلى دراسة أجروها على 800 شخص حيث قاموا بمراقبة وجباتهم الغذائية، وأظهرت الدراسة أنّ الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الجبن كانوا أقل عرضة للإصابة بضغط الدم، وشهدوا انخفاضاً بنسبة 40% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأو

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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