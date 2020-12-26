أوبو تكشف عن هاتف بشاشة OLED وبطارية قوية

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه Oppo Reno Pro Plus.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 مع نظام تبريد سائل، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.55 بوصة ومعدل تحديث 90HZ، وجودة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 612 و668 دولارا أمريكيا

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