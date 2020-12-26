تامر حسني يطرح أغنيتين جديدتين من ألبوم “خليك فولاذي”

طرح النجم المصري تامر حسني أغنيتي “قد الفراق، وطمعتيني” على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وتعد الأغنيتين الجديدتين من أغاني ألبوم خليك فولاذي الذي يطرحه النجم المصري على يوتيوب بشكلٍ متتالي.

وتمكن تامر حسني من تصدر اليوتيوب بسبب هاتين الأغنيتين اللتين حققتا نجاحاً كبيراً، ونالتا رضا عشاق النجم المصري الذين تركوا مجموعة من التعليقات الإيجابية والمشجعة.

وتعاون النجم المصري في أغنية قد الفراق مع الشاعر تامر حسين والموزع إسلام، بينما تعاون في أغنية طعمتيني مع الشاعر والملحن بلال سرور وتوزيع موسيقي هاني ربيع.

وكان الفنان المصري قد طرح في الفترة السابقة 6 أغاني من الألبوم الجديد هي: كرهتني في الحب، مبطلناش إحساس، قولني كلام، نفس النهاية، وغيرها.

يذكر أنّ الفنان المصري انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد مش أنا الذي سيلعب بطولته بالإضافة إلى حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن وبدر، وغيره.

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